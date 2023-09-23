مواطن من دمياط: الرئيس السيسي لم يتأخر يوما عن خدمة الوطن والإنجازات واضحة

دمياط - معتز الشربينى

أشاد هانى أبو جلالة مواطن من دمياط، بقرارات الرئيس السيسي الأخيرة التي أصدرها لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري فى ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار التى تواجه دول العالم .

وقال هاني أبو جلالة: "كمل ياريس كلنا معاك من أجل مصر وشعب مصر كله، وراك من أجل استكمال الإنجازات"، مشيرا إلى أن الإنجازات واضحة فى العديد من المشروعات مثل الطرق والكبارى والمدن الجديدة.

وأضاف أن الإنجازات في عهد السيسي تتحدث عن نفسها في مختلف المجالات، ومنها برنامج تكافل وكرامة، ومشروعات حياة كريمة التي غزت القرية المصرية، ونقلت الأسرة المصرية فى القرية نقلة كبيرة بعد دخول الكهرباء والمياه ومشروعات الصرف الصحى والرصف، وكذلك خطة القضاء علي العشوائيات في كافة ربوع الجمهورية، وإعادة الحياة إلي سكان العشوائيات.