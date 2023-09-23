مواطن من الغربية: الرئيس طور العشوائيات وجعلها مناطق راقية ودعمه واجب وطنى

الغربية - محمد طارق

قال جابر غراب أحد أهالي مدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، أن دعم الرئيس خلال المرحلة المقبلة هو واجب وطنى، على كل مواطن شاهد الإنجازات التى تمت على أرض الواقع فى جميع المحافظات والمدن، والتى لا ينكرها الا من يكره هذا الوطن.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": كنت أذهب إلى القاهرة وتحديدا منطقة الدويقة فكنت أشاهد العشوائيات والتى تقضى على حياة سكان تلك المنطقة، ولكن بعد تولى الرئيس المسئولية وقرر تطوير العشوائيات ونقل أهالينا المقيمين بها إلى مناطق أخرى لحين تجديدها، ذهب وشاهدت بعد الإنتهاء منها وتسلم الوحدات لسكانها مدينة على أعلى مستوى تتمتع بكافة الخدمات، مشيرًا إلى أن الرئيس قام بعمل نهضة حقيقية فى كل شبر من أرض الواطن ودعمه أصبح واجب وطني.