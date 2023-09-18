هيثم النقيب من الغربية: تأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة واجب وطني.. فيديو

رصد "اليوم السابع" خلال جولته في محافظة الغربية، آراء المواطنين حول دعم الرئيس فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وفى هذا الصدد قال هيثم النقيب أحد شباب قرية حانوت التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، لـ"اليوم السابع"، أن تأييد الرئيس فى الانتخابات لفترة رئاسية جديدة هو واجب وطنى لكل من شاهد ولمس الإنجازات التى تمت على أرض الواقع، فجميع أهالى القرى يعلمون جيدًا كيف كانت الحياة قبل تولى الرئيس وبعد إطلاقه مبادرة حياة كريمة.

وأضاف: الرئيس وفر لنا الحياة الكريمة الأمنه، حيث تم تحويل القرى إلى مدن صغيرة تتمتع بكافة الخدمات العامة والمرافق، ففى قريتى تم إنشاء مركز طب أسرة على أعلى مستوى وهو واحد من المشروعات التى تمت فى كل شبر من القرية، حيث كنا نذهب إلى المستشفى العام بالمدينة والتى تبعد حوالى 8 كيلو متر عم القرية، الأمر الذى كان يشكل صعوبة خاصة للمرضى وكبار السن.