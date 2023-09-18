اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 سبتمبر 2023 10:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

هيثم النقيب من الغربية: تأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة واجب وطني.. فيديو

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 10:30 م
هيثم النقيب من الغربية: تأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة واجب وطني.. فيديو هيثم النقيب أحد شباب قرية حانوت
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد "اليوم السابع" خلال جولته في محافظة الغربية، آراء المواطنين حول دعم الرئيس فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وفى هذا الصدد قال هيثم النقيب أحد شباب قرية حانوت التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، لـ"اليوم السابع"، أن تأييد الرئيس فى الانتخابات لفترة رئاسية جديدة هو واجب وطنى لكل من شاهد ولمس الإنجازات التى تمت على أرض الواقع، فجميع أهالى القرى يعلمون جيدًا كيف كانت الحياة قبل تولى الرئيس وبعد إطلاقه مبادرة حياة كريمة.

وأضاف: الرئيس وفر لنا الحياة الكريمة الأمنه، حيث تم تحويل القرى إلى مدن صغيرة تتمتع بكافة الخدمات العامة والمرافق، ففى قريتى تم إنشاء مركز طب أسرة على أعلى مستوى وهو واحد من المشروعات التى تمت فى كل شبر من القرية، حيث كنا نذهب إلى المستشفى العام بالمدينة والتى تبعد حوالى 8 كيلو متر عم القرية، الأمر الذى كان يشكل صعوبة خاصة للمرضى وكبار السن.


حياة كريمة

الغربية

اخبار الغربية

السيسى

الرئيس السيسى

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة