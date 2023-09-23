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مصرع عامل وإصابة 9 آخرين بالمنيا إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى

السبت، 23 سبتمبر 2023 10:48 ص
مصرع عامل وإصابة 9 آخرين بالمنيا إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى اسعاف - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وتحديداً بالقرب مدخل مدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة أسفر الحادث جثة ومصابين. 
 
علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة أبوقرقاص إلى موقع الحادث تبين وفاة شخص وإصابة 8 آخرين جميعهم عمال مزارع مصابين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.
 
تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، و تحرر بالواقعة المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركة بالطريق.
 
 

 


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