اليوم السابع
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السبت، 23 سبتمبر 2023 02:52 م
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مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر وقوع حوادث سير متفرقة بصحراوى البحيرة

السبت، 23 سبتمبر 2023 01:52 م
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر وقوع حوادث سير متفرقة بصحراوى البحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شخص مصرعه وأصيب 21 آخرون بكسور وجروح وكدمات مختلفة إثر وقوع عدة حوادث سير بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة. 
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 14 آخرين بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولى العلمين الصحراوى دائرة مركز وادى النطرون.
 
كما أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وأصيب كذلك شخصين بكسور وجروح وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بدائرة مركز وادى النطرون.
 
وتم نقل كافة المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية. 
 
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.

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