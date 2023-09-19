مصرع فتاة صدمها أحد القطارات فى مركز إيتاى البارود بالبحيرة

لقيت طالبة مصرعها مساء اليوم الثلاثاء، إثر إصطدامها بأحد القطارات بمركز ايتاى البارود بالبحيرة، وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين مصرع « وسام. ق.ع » 21 سنة مقيمة قرية كفر الشيخ مخلوف مركز إيتاى البارود إثر إصطدامها بأحد قطارات خط القاهرة الإسكندرية.

وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.