محافظ كفر الشيخ يهنئ لاعبى تايكوندو مطوبس بحصولهم على 3 ميداليات ببطولة الجمهورية

كفر الشيخ- محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لاعبى تايكوندو نادى مطوبس ، لحصولهم على 3 ميداليات فى بطولة الجمهورية للتايكوندو للناشئين تحت 11 سنة بالصالة الرياضية المغطاة باستاد جامعة حلوان، بمشاركة 250 لاعب ولاعبة يمثلون 60 ناديا، وهيئة رياضية، موجها الشكر للاعبين وأسرهم، ومدربيهم.

كما ثمن الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، دعم نادى مطوبس للعبة التايكوندو، وإعداد البراعم فنياً، للمشاركة فى بطولة الجمهورية، موضحاً فوز اللاعب عبد الرحمن أحمد محمد وزن 32 ك بالميدالية ألفضية واللاعبة منه محمد وزن 53 ك بالميدالية الفضية، واللاعب وائل عبد الوكيل وزن 45 ك بالميدالية البرونزية، تأتى مشاركة لاعبى تايكوندو مطوبس بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة.

فى إطار متصل، عكف نادى مطوبس الرياضى الفترة الأخيرة على إعداد عدد من المباريات الودية، خاضها فريق التايكوندو فى إطار إعداد اللاعبين وضمان جاهزيتهم قبيل المشاركات الرسمية فى البطولات المحلية والدولية، وذلك بمتابعة أحمد عطية، مدير إدارة شباب مطوبس، وأشرف فليفل، رئيس مجلس إدارة النادي، بقيادة كابتن محمود الشهأوى المدرب، الفنى لفريق التايكوندو .