لاعبو تايكوندو مطوبس يحصدون 3 ميداليات فى بطولة الجمهورية للناشئين

حصد لاعبو تايكوندو نادى مطوبس، 3 ميداليات فى بطولة الجمهورية للتايكوندو للناشئين تحت 11 سنة بالصالة الرياضية المغطاة باستاد جامعة حلوان، والتي يقيمها الاتحاد المصري للتايكوندو في الفترة من 21 حتى 23 سبتمبر بمشاركة 250 لاعب ولاعبة يمثلون 60 نادي و هيئة رياضية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالاعبين، موجها الشكر للاعبين وأسرهم ومد ربيهم، مؤكداً أنه سيكرمهم في المجلس التنفيذي للمحافظة، مشيراً إلى أن مطوبس تميزت، بلاعبي التايكوندو ، الذين حصلوا على بطولات الجمهورية وعلى مستوى أفريقيا.

وثمن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، دعم نادى مطوبس للعبة التايكوندو وإعداد البراعم فنياً للمشاركة في بطولة الجمهورية، موضحاً فوز اللاعب عبد الرحمن أحمد محمد وزن 32 ك بالميدالية الفضية و اللاعبة منه محمد وزن 53 ك بالميدالية الفضية و اللاعب وائل عبد الوكيل وزن 45 ك بالميدالية البرونزية، وتأتي مشاركة لاعبى تايكوندو مطوبس بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة .

فى إطار متصل، عكف نادى مطوبس الرياضى الفترة الأخيرة على إعداد عدد من المباريات الودية خاضها فريق التايكوندو فى إطار إعداد اللاعبين وضمان جاهزيتهم قبيل المشاركات الرسمية في البطولات المحلية والدولية وذلك بمتابعة أحمد عطية، مدير إدارة شباب مطوبس، وأشرف فليفل، رئيس مجلس إدارة النادي، بقيادة كابتن محمود الشهاوي، المدرب الفنى لفريق التايكوندو.



تميز لاعبات مطوبس



فوز لاعبات مطوبس