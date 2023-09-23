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محافظ قنا يعلن بدء إجراءات إنشاء مستشفى جديد بقوص ضمن حياة كريمة

السبت، 23 سبتمبر 2023 11:08 م
محافظ قنا يعلن بدء إجراءات إنشاء مستشفى جديد بقوص ضمن حياة كريمة أرض المشروع
قنا صابر سعيد

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أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تخصيص مساحة 20 ألف متر بجوار مركز إسعاف مدينة قوص، لإنشاء مستشفى مركزي جديد بالمدينة، لتقديم الخدمات الطبية المميزة لأهالي المدينة والقرى التابعة لها ضمن مشروع حياة كريمة.

قال الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن المستشفى الجديد سوف يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي مركز قوص، ويتواجد لها بها التخصصات.
 

وأوضحت الدكتورة سمر عاطف، مدير إدارة التخطيط ومنسق حياة كريمة بمديرية الصحة والسكان بقنا، إن المستشفى الجديد، سيضم 200 سرير، بالإضافة إلى الوحدات الطبية الأخرى مثل المعامل والأشعة وقسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والصيدلية، مضيفةً أن مركز قوص سوف يشهد طفرة كبيرة على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لاسيما أنه يجرى حاليا استلام وتشغيل العديد من الوحدات الصحية التي تم تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.


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