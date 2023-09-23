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محافظ الجيزة يتابع إنشاء محاور مرورية بمراكز أبو النمرس والحوامدية والبدرشين

السبت، 23 سبتمبر 2023 11:33 ص
محافظ الجيزة يتابع إنشاء محاور مرورية بمراكز أبو النمرس والحوامدية والبدرشين محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء عدد من المحاور المرورية
كتبت ـ مرام محمد

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عددا من المحاور المرورية الجارى تنفيذها بطريق مصر أسيوط الزراعى نطاق مراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية والبدرشين لمتابعة سير العمل بها، والتأكد من مدى التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال.

وخلال الجولة شدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن الواقع بنطاقها المشروعات بسرعة إزالة التعديات والمنشآت المتعارضة معها لتمكين الشركات القائمة على الأعمال من الانتهاء من القطاعات المتبقية .

كما وجه المحافظ مسؤلى الشركات المنفذة بمنع تراكم أية مخلفات بمواقع العمل ورفعها أولا بأول للحفاظ على إنسيابية الحركة المرورية وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن.

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال إنشاء كوبرى أعلى مزلقان أبوالنمرس ووصلة محور حسب الله الكفراوى نطاق أبو النمرس وأعمال تطوير ورصف طريق أبو ربع بمدخل مركز ومدينة البدرشين.

وأشار محافظ الجيزة إلي أهمية تلك المحاور في دعم السيولة المرورية بالقطاع الواقع جنوب المحافظة والربط بين المراكز وبعضها وتسهيل حركة تنقل المواطنين، لافتا إلى أن أعمال إنشاء كوبري أعلي مزلقان أبو النمرس يساهم في نقل الحركة من طريق مصر اسيوط اعلي السكه الحديد حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأكد المحافظ، أنه جارٍ أعمال رفع كفاءة وتطوير ورصف طريق أبو ربع بمركز ومدينة البدرشين وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية استكمالاً لما تشهده مدينة البدرشين من دعم لمنظومة الطرق .

رافق المحافظ خلال الجولة،  إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية و مبروك عمارة رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس و هانى السيسى رئيس مركز ومدينة الحوامدية ومحمود زين العابدين رئيس مركز ومدينة البدرشين وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.

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الجيزة

احمد راشد

مصر أسيوط الزراعى

محاور الجيزة



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