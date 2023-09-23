قوافل بيطرية علاجية ولقاءات توعوية بمراكز الجيزة ضمن "حياة كريمة".. صور

كتبت - مرام محمد

كشفت مديرية الطب البيطري بالجيزة ، عن إطلاق قوافل علاجية إرشادية لخدمة ودعم المربين وحماية الثروة الحيوانية بعدد من مراكز المحافظة خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 16/9/2023 وحتى 23/9/2023، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يأتي ذلك بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأسفرت جهود القوافل التي تم إطلاقها بناحية ناهيا بمركز ومدينة كرداسة ومنشأة كاسب بمركز ومدينة البدرشين وطناش بحي الوراق، عن تقديم الخدمات البيطرية المختلفة من الرش ضد الطفليات الخارجية لعدد 2500 رأس ماشية ودواب، وتقديم خدمة التجريع ضد الطفليات الداخلية لعدد 1600 رأس، وسحب عينات دم لفحص للمرض البروسيلا لعدد 80 رأس.

وشهدت القوافل تحصين 10 عجلات لمرض البروسيلا، وعمل فحص تناسلي لعدد 48 رأس، وعمل 31 كشف بالسونار، والكشف والعلاج الباطني لعدد 39 رأس، وعلاج 130 طائر ضد الأمراض البكتيرية، بالإضافة إلى عمل 6 ندوات إرشادية لتوعية المربين لمختلف الأمراض الحيوانية وأهمية التأمين الصحي على الماشية.