اليوم السابع
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"بيطرى الجيزة" تطلق قافلة علاجية إرشادية لخدمة المربين بقرية ناهيا بكرداسة

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 03:31 م
"بيطرى الجيزة" تطلق قافلة علاجية إرشادية لخدمة المربين بقرية ناهيا بكرداسة إطلاق قافلة علاجية إرشادية لخدمة المربين
كتبت – مرام محمد

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أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة إطلاق قافلة علاجية إرشادية، اليوم الثلاثاء، لخدمة ودعم المربين بناحية قرية ناهيا بمركز ومدينة كرداسة، وذلك بمشاركة أطباء إدارة كرداسة البيطرية.
 
يأتى ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.
 
وأسفرت جهود القافلة عن رش 1000 رأس حيوان وعدد من الحظائر ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 800 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان، وأخذ 42 عينة دم  لفحص مرض البروسيلا، وعمل فحص تناسلي عن طريق الجس المستقيمى لـ38 رأس ماشية، وعلاج 18 رأس حيوان من الأمراض الباطنية، وعمل 20 كشف سونار لتشخيص الأمراض، وعلاج 130 طائر ضد الأمراض البكتيرية، بالإضافة إلى تنظيم ندوة إرشادية عن مرض البروسيلا وتأثيره على النواحي الاقتصادية وطرق الوقاية منه.
 
قافلة علاجية إرشادية لخدمة المربين بقرية ناهيا بكرداسة (1)
قافلة علاجية إرشادية لخدمة المربين بقرية ناهيا بكرداسة

قافلة علاجية إرشادية لخدمة المربين بقرية ناهيا بكرداسة (2)
قافلة علاجية إرشادية لخدمة المربين بقرية ناهيا بكرداسة

قافلة علاجية إرشادية لخدمة المربين بقرية ناهيا بكرداسة (3)
قافلة علاجية إرشادية لخدمة المربين بقرية ناهيا بكرداسة

 


الطب البيطري بالجيزة

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