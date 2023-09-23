قنصلية السعودية بالإسكندرية تحتفل باليوم الوطني بحضور قيادات المحافظة.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

احتفلت القنصلية السعودية بالإسكندرية برئاسة مزيد بن محمد الهويشان، باليوم الوطنى السعودى الـ 93 بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال مزيد بن محمد الهويشان قنصل عام السعودية الإسكندرية، إنه يأتى اليوم الوطنى السعودى هذا العام تحت شعار "نحلم ونحقق " ليجدد حرص القياده الحكيمه احتلت فيه المملكه مكأنه مرموقه بين الدول العالم سياسيا واقتصاديا وتحقق فيها لابناء هذا الوطن المزيد من التقدم والازدهار فى أهم المجالات التعليميه والاقتصاديه والثقافية والاجتماعية والعمرانية .

وأضاف أن هذا التطوير جاء بفضل رؤيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولى العهد رئيس مجلس الوزراء وقائلا " اصبحت احلامنا واقعا نعيشه كل يوم ومستقبل مليء بألفرص للجميع وبرزت الآنجازات التى رسلت للمواطنين ملامح مستقبل الخير والنماء لمواصله المسيره التنموية والنهضة النوعيه فى شتى المجالات.

وأكد ان بفضل هذه الإنجازات تقود المملكة إلى أوائل الدول العالمية ويزداد هذا الطموح عاما بعد عام وتزداد معه همه السعوديين فى بناء وطنهم وفق اسس عصريه واقتصاد ناهض، متحدثا عن عدد الذين جائوا لموسم الحج هدا العام وصل إلى الحديد عن اطهر البقاع وقبله المسلمين من مليون و850 ألف و 40 ألف حاج من اكثر من 150 دوله واكثر من اربعه ملايين معتمر فى ظل حرص ومتابعه من قياده المملكه على تذليل كافه العقبات فى سبيل ان يؤدى الحجاج والمعتمرين .

ووصل عدد الزيارات للمملكة 29 مليونا و500,000 زياره فى عام 2022 ، فى محافظه الإسكندرية هناك تعأون مع المؤسسات على كافه الاصعده وعلى راس تلك الجهات ديوان عام محافظه الإسكندرية وجامعه الإسكندرية والغرفه التجاريه المصريه بالإسكندرية .

بينما قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن المملكة العربيه السعودية خلال العشر سنوات الاخيرة والتطور الكبير هو خير شاهد على حسن القياده وكم من تطوير وادماج التكنولوجيا والعلوم الحديثه فيه فى كل اعمال المملكه العربيه السعوديه شيء رائع فى مصر فى وطنهم وكذلك المواطنين المصريين، مقدمًا التحية لكل القيادات فى مصر والسعودية على حسن العلاقه وتطوير العلاقه وتطورها خلال السنوات الاخيره والمساهمات التى تقوم بين الجانبين.

وافتتح قنصل عام السعودية معرض مملكتنا والخيمة العربى تراث وتاريخ التى لاقت اعجاب الحضور.







