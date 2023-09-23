قطع المياه 6 ساعات عن مدينة نبروه بالدقهلية لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد اليوم

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه اليوم السبت، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 3 ظهرا من ذات اليوم عن مدينة نبروه بالكامل، لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد محبس 8 بوصة بالبر الشرقى بالمدينة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية فى هذا الشأن حيث أوضح التقرير انه نظرا لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لمحبس 8 بوصة بشارع الجمهورية بالبر الشرقى بمدينة نبروه سيتم قطع المياه عن مدينة نبروه بالكامل خلال المدة المشار إليها.

ووجه "مختار" للواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه للتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة إنهاء الأعمال المشار اليها وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، واكد محافظ الدقهلية على أهمية إتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة فى تنفيذ الأعمال المشار اليها.

وطالبت محافظة الدقهلية، المواطنين قاطنى جميع انحاء مدينة نبروه، بالإضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة فى نطاق المدينة ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.