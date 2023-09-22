اليوم السابع
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الأجهزة الأمنية تتوصل لهوية طفل تم انتشال جثمانه من ترعة المنصورية بالدقهلية

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 07:48 ص
الأجهزة الأمنية تتوصل لهوية طفل تم انتشال جثمانه من ترعة المنصورية بالدقهلية أرشيفية
الدقهلية - محمدالحبشي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من تحديد هوية طفل لقي مصرعه غرقا في ترعة المنصورية، حيث تم إنتشال جثمان طفل مجهول الهوية ونقله لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي
 
وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بسقوط طفل في ترعة المنصورية بجوار كوبري عزبة الصفيح دائرة القسم.
 
وإنتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم انتشال جثمان الطفل ونقله لمشرحة المستشفى الدولي بالمنصورة مجهول الهوية.
 
وبالفحص والتحريات تمكن ضباط مباحث القسم من تحديد هوية الطفل، وتبين أنه يدعى محمد محمود محمد حسن، ويبلغ من العمر 14 عاما، مقيم بمدينة المنصورة.
 
وتحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بتسليم جثمانه لذويه لدفنه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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