غدا بدء تسليم المواطنين الحاجزين لمدافن الجيزة بطريق الفيوم قطاع ب بجبانة 13

كتبت - مرام محمد

يبدأ الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات ب محافظة الجيزة ، غدا الأحد الموافق 24 سبتمبر الجاري، تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم قطاع (ب) بجبانة "13"، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا بمدخل رقم (5) بطريق مصر الفيوم بجوار المسجد الجديد، طبقا للمواعيد التالية:

-يوم الأحد الموافق 2023/9/24 سيتم تسليم الجبانة 13 فردي بلوكات 3،1 والتربي المسئول محمد رجب أحمد حموده.

-يوم الإثنين الموافق 2023/9/25 سيتم تسليم الجبانة 13 زوجي بلوكات 4،2 والتربي المسئول أشرف صابر فضل محمد.

-يوم الأربعاء الموافق 2023/9/27 سيتم تسليم الجبانة 13 فردي بلوكات 7،5 والتربي المسئول محمد رجب أحمد حموده.

-يوم الأحد الموافق 2023/10/1 سيتم تسليم الجبانة 13 زوجي بلوكات 8،6 والتربي المسئول أشرف صابر فضل محمد ، وتسليم الجبانة 13 فردي بلوكات 11،9 والتربي المسئول محمد رجب أحمد حموده.

-يوم الإثنين الموافق 2023/10/2 سيتم تسليم الجبانة 13 زوجي بلوكات 12/10 والتربي المسئول أشرف صابر فضل محمد.

-يوم الأربعاء الموافق 2023/10/4 سيتم تسليم الجبانة 13 فردي بلوكات 15،13 والتربي المسئول محمود ياسين خميس سليمان.

-يوم الخميس الموافق 2023/10/5 سيتم تسليم الجبانة 13 زوجي بلوكات 16،14 والتربي المسئول يحيي علاء علي محمد.

-يوم الأحد الموافق 2023/10/8 سيتم تسليم جبانة 13 فردي بلوكات 19،17 والتربي المسئول محمود ياسين خميس سليمان.

-الإثنين الموافق 2023/10/9 سيتم تسليم جبانة 13 زوجي بلوكات 18،20 والتربي المسئول يحيي علاء علي محمد أحمد.

-يوم الأربعاء الموافق 2023/10/11 سيتم تسليم جبانة 13 فردي بلوكات 23،21 والتربي المسئول محمود ياسين خميس سليمان.

-يوم الخميس الموافق 2023/10/12 سيتم تسليم جبانة 13 زوجي بلوكات 24،22 والتربي المسئول يحيي علاء علي محمد أحمد.

ونوهت محافظة الجيزة على جميع الحاجزين الالتزام بالمواعيد المعلنة للتيسير على القائمين على التسليم، مع الأخذ في الاعتبار في حال وجود عطلات رسمية سيتم ترحيل موعد التسليم لليوم التالي.

كما نوهت المحافظة أنه يتعين على صاحب الشأن ضرورة إحضار المستندات الآتية:

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- أصول إيصالات سداد الأقساط بالبنك.

- ملف بلاستيك بكبسولة.

- قفل لغلق المدفن.