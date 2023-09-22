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محافظ الجيزة: ضبط مخالفات بناء بهضبة الأهرام ورفع 500 حالة إشغال بحى جنوب

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 01:12 م
محافظ الجيزة: ضبط مخالفات بناء بهضبة الأهرام ورفع 500 حالة إشغال بحى جنوب ضبط مخالفات بناء بهضبة الأهرام
كتبت - مرام محمد

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تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود حي الهرم في تنفيذ حملات مكبرة بقطاع هضبة الأهرام لمنع إشغالات ومخالفات المقاهى والمطاعم والمحال.

واطلع المحافظ على نتائج الحملات، التي أسفرت عن غلق ورشة طلاء مقامة بالمخالفة بدلاً من الجراج بالعقار رقم 495 أ قطاع هضبة الاهرام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف ومصادرة المحتويات حفاظاً على سلامة المواطنين نظراً لاستخدامه مواد سريعة الإشتعال.

وشملت الحملات ضبط وإزالة مخالفات بناء شدة خشبية لإقامة سقف روف مخالف بالعقار رقم 124 ب قطاع هضبة الأهرام، وفي إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين تم غلق وتشميع كافيه بالعقار رقم 395 أ قطاع هضبة الأهرام، وذلك للتعدي على الطريق العام بوضع الكراسي والترابيزات وإحداث ضوضاء على مدار اليوم وعدم الالتزام بمواعيد الغلق مع رفع كافة المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وتابع محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة، والتي استهدفت تحقيق الانضباط بالشارع، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق، وشملت شوارع المدرسة وأحمد ماهر وسعد زغلول والصناديلي والغرفة التجارية والمحطة والأهرام من ميدان الجيزة والبحر الأعظم وجزيرة الدهب والمحطة والمدبح القديم وربيع الجيزي أمام المجمع، وأسفرت عن رفع حوالي 500 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية والتحفظ على عدد 8 توك توك لمخالفتهم للسير عكس الاتجاه وفي غير الأماكن المخصصة لهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات وعدم السماح بالتعدى على أرصفة المشاة والطريق العام على مدار اليوم.

المخالفات
المخالفات

 

جانب من المخالفات المضبوطة
جانب من المخالفات المضبوطة

 

ضبط مخالفات
ضبط مخالفات

 


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