ضبط 2500 كتاب تعليمي بدون ترخيص داخل مكتبة بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضى- كريم صبحى

نجحت الداخلية في ضبط قرابة 2500 نسخة كتب تعليمية لمراحل تعليمية مختلفة بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مكتبة بالقليوبية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بمحافظة بالقليوبية) بتصوير العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف المكتبة المُشار إليها وضبط (مالك المكتبة) المذكور، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (2500 نسخة كتب تعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون) ، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.