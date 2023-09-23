ضبط عقاقير طبية داخل مخزن أدوية غير مرخص بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى- كريم صبحى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن تابع لشركة للتجارة والشحن بدون ترخيص "يحمل جنسية إحدى الدول" – عامل بالمخزن) لإدارتهما المخزن بدون ترخيص وحيازتهما كميات كبيرة من العقاقير الطبية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد تصديرها خارج البلاد بطريقة غير مشروعة وتهربهما من سداد الرسوم المقررة .. وعثر بداخل المخزن على (عدد 11 ألف عبوة أدوية مجهولة المصدر).

بمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.