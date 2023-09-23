ضبط طرفى مشاجرة أسفرت عن مقتل مواطن بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة نتج عنها وفاة أحدهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بحدوث مشاجرة واستخدام سلاح نارى بدائرة القسم.

بالفحص تبين حدوثها بين كلاً من طرف أول 3 أشخاص "أحدهما مصاب برش خرطوش بالبطن" وتم نقله للمستشفى، وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار طرف ثان شخصين "توفى أحدهما متأثراً بإصابته بطلق خرطوش" - والثانى "مصاب برش خرطوش متفرق بالجسم" تم نقله للمستشفى، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، وذلك لقيام الطرفين بالمزاح مع بعضهما البعض تطورت إلى مشاجرة، وقيام الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية على الطرف الثانى باستخدام " فرد الخرطوش "نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها ، والتى أودت بحياة أحد أفراد الطرف الثانى.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول السلاح، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.