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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تجارة الأسلحة النارية بكفر الشيخ

السبت، 23 سبتمبر 2023 12:49 ص
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تجارة الأسلحة النارية بكفر الشيخ أسلحة - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، من ضبط 4 أسلحة نارية، بحوزة  3 أشخاص ضمن تشكيل عصابي تخصص في تجارة الأسلحة النارية غير المرخصة، خلال تواجدهم بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بضبط وحدة مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ كل من "رفيق.ب.م.إ"، 43 عامًا، صاحب مزرعة، ويقيم بمركز الرياض، و"شادي.أ.أ.ع"، 31 عامًا، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، ويقيم بمدينة كفر الشيخ، و"عمرو.م.أ.ا"، 31 عامًا، صاحب مركز خدمة سيارات، ويقيم بمنطقة قسم ثان كفر الشيخ، وبحوزتهم عدد من الأسلحة، والطلقات النارية الغير مرخصة خلال تواجدهم في مدينة كفر الشيخ.

وكانت معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ، أفادت باتجار بعض الأشخاص يقيمون في أماكن متفرقة بمحافظة كفر الشيخ ما بين كفر الشيخ، وبيلا، والرياض، في الأسلحة النارية وترويجها على عملائهم من الخارجين عن القانون، وبتكثيف التحريات التي أجريت تحت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، ورئيس مباحث المديرية صحة ما ورد من معلومات.

وألقي القبض على المتهمين ال3 وبحوزتهم بندقية آلية، وبندقية خرطوش سوداء اللون، وبندقية خرطوش أسود في ذهبي، وطبنجة سوداء اللون، و5 طلقات خرطوش، وسلاحين أبيضين، وأجندة ورقية حمراء اللون مدون عليها شهادات استثمار منسوبة لأحد البنوك،، و3 جوازات سفر خاصة بالمتهم، و3 حقائب.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط أقروا بحيازتهم تلك الأسلحة، والطلقات النارية بغرض الاتجار، وذلك بالاشتراك مع 4 آخرين هم: "محمود.ر.ا.ع.غ"، و"أحمد.س.ع.س"، و"أحمد.م.إ.س"، و"محمد.س.ش".

وتولى معتز الغازي، وكيل نيابة بندر كفر الشيخ التحقيقات مع المتهمين الثلاثة تحت إشراف المستشار هشام علام، رئيس النيابة وذلك وفق مجريات العمل في القضية وكشف حقيقة اتجار المتهمين وغيرهم الهاربين في الأسلحة النارية، تحرر بذلك المحضر رقم 7970 لسنة 2023 جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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تجارة الأسلحة

تشكيل عصابي

مديرية امن كفر الشيخ

الاتجار في الاسلحة الغير مرخصة



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