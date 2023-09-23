شاب من كفر الشيخ يشيد بإنجازات الدولة مؤخرًا ويكشف سبب تأييده للرئيس السيسي

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال محمد الاسكندراني، من شباب كفر الشيخ ، إن محافظة كفرالشيخ تشهد طفرة في مجالات متعددة بإنشاء مشروعات قومية تُحوّل محافظة كفر الشيخ لمحافظة الأمل والمستقبل.

كما أكد الاسكندراني لـ " اليوم السابع"، بأن هناك تغييرات جذرية فى كافة مناحى الحياة والقطاعات المتعددة شهدتها محافظة كفر الشيخ خلال الـ8 سنوات الماضية فتحولت لمحافظة الأمل والمستقبل بعد إنشاء العديد من المشروعات القومية.

وأوضح "محمد الاسكندراني" أن من أبرز تلك المشروعات مزرعة غليون السمكية الذي حول منطقة غليون من منطقة برك ومستنقعات لمشروع قومي للاستزراع السمكى، وفر فرص عمل لـ15 ألفا من الصيادين والشباب وأصحاب المهن

وكذلك مشروع كهرباء البرلس ضمن المشروعات القومية العملاقة التى شهدتها المحافظة فهى أكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بالشرق الأوسط بقدرة 4.800 ميجا وات ضعف إنتاج السد العالى وتضخ في الشبكة الموحدة وتتضمن تشغيل 5 مولدات بالغاز الطبيعى، ومن ضمن الإنجازات التي تمت مستشفى جامعة كفر الشيخ والطوارئ والأورام والذى تبلغ طاقته 433 سريرا و12 وحدة للطوارئ و63 سرير عناية مركزة وبلغت التكلفة التقريبية للمستشفى أكثر من 370 مليون جنية

وأضاف، أنه تم إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية بمدن وقرى المحافظة خلال الـ7 سنوات الماضية وجارى إنشاء 24 ألف وحدة سكنية بـ3 تجمعات سكنية بمدينة كفر الشيخ، فضلاً عن مشروع الرمال السوداء "الذهب الأسود" بمنطقة البرلس وبلطيم، على الطريق الدولي الساحلي، إنشاء مصنعين للرمال السوداء، والشركة المصرية للرمال السوداء لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مشروع استغلال المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية، والصحية المتبعة عالمياً، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة، لخلق استثمارات جديدة تعمل على تنمية وتطوير الاقتصاد المصرى وتقدمه.

كما أشار، إلى العديد من المشروعات الأخرى "متحف كفرالشيخ، وإنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وافتتاح مستشفى كفر الشيخ الجامعي، و3 مستشفيات نموذجية عملاقة، ومازال العمل في 3 مستشفيات أخرى وتوالت المشروعات، حيث إن هناك مشروعات ومعاهد بحثية تم تطويرها - مركز البحوث الزراعية ومركز التلقيح الصناعي".