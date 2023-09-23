صحة الاسماعيلية: وصول أجهزة وأَسرة الغسيل الكلوى لمستشفى القصاصين التخصصى

أعلن الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، عن انتهاء نقل عدد من الأجهزة الطبية والتجهيزات اللازمة لقسم الغسيل الكلوى بمستشفى القصاصين التخصصي، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية، ومد خدمات البنية التحتية، استعدادا للافتتاح قريبا، وبدء التشغيل لتقديم خدماتها الطبية لأهالي مركز ومدينة القصاصين والقرى المحيطة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أنه تم نقل عدد من الأجهزة الطبية والتجهيزات اللازمة من فرش وأثاث لقسم الغسيل الكُلوى من مقر المستشفى البديل تتمثل فى 16 سرير ، وسرير لغرفة العزل، وذلك لبدء الخدمة الصحية بالمستشفى قريبًا وتلبية احتياجات المرضى في كافة التخصصات والنهوض بكافة الخدمات الصحية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ، أن المستشفى الجديد يعد صرحاً طبياً شاملاً وإضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة حيث تشمل 2 مبنى بالإضافة لمبنى العيادات الخارجية وتعمل بطاقة 64 سرير، 16 سرير عناية مركزة و16 سرير داخلى ، 3 غرف عمليات ،17 ماكينه لقسم الكُلى الصناعى ، و12 حضَّانة ، بالإضافة إلى أقسام الاستقبال والطوارئ وغرف الإنعاش وصيدلية ومغسلة ومطبخ ومشرحة ومعامل تحاليل وبنك دم وسكن للأطباء وخدمات أخرى متعددة.

ووجّه وكيل وزارة الصحه جزيل الشكر إلي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ، ورؤساء قطاعى المشروعات القومية والطب العلاجى بوزارة الصحة ، واللواء شريف فهمى بشاره محافظ الإسماعيلية لدورهم الفاعل في تلبية احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة ودعمهم لتطوير مستشفي القصاصين وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية والمعامل المتخصصة وكل الامكانيات المطلوبة ، لتلبية احتياجات المرضى وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم.

مؤكداً أنه جارى تسكين الأطقم الطبية والإدارية استعداداً لافتتاح هذا الصرح الطبي الكبير الذى يعد إنجازا مهماً ،بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن في مدينة القصاصين والقرى التابعة لها، ومع هذا التطوير في الآلات والمعدات من أجل مستقبل صحي أكثر أمانا لمواطنى محافظة الإسماعيلية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ،بالوصول إلي أهداف التنمية الصحية المستدامة، وفقاً لرؤية مصر 2030 .

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