شوادر حلوى المولد تشهد إقبالا بالمنوفية والكيلو يبدأ من 100 جنيه

المنوفية - محمد فتحى

تعد حلوى المولد من العادات التى اعتاد عليها المسلمون من الشعب المصرى خلال الاحتفال كل عام بالمولد النبوى الشريف، وتشهد محلات الحلوى والشوادر بالمنوفية، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على شرائها.

ويقول محمود العلوى تاجر، مقيم بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إن موسم حلوى المولد هذا العام يشهد إقبالا كبيرا هذا العام عن العام الماضى.

ويضيف التاجر أن أسعار علبة الحلوى وزن كيلو تبدأ من 100 جنيها و140 جنيها، حتى يصل سعر علبة 2 كيلو إلى 180 جنيها، وتضم العلبة مختلفة الأنواع، ويوجد أقراص الفستقية والبندقية واللوزية بسعر 25 جنيها للقرص الواحد وسعر النوجه 4 جنيه، كما يتوافر الملبن الدمياطى الشهير بعين الجمل أو البندق وعروسة المولد الحمراء تبدأ بسعر 8 جنيهات والحصان بسعر 5 جنيهات وهى من الأشياء المحببة للأطفال، وتمكنا من صناعة عروسة وحصان بتصميم جديد من الحلوى بسعر 17 جنيها وكلها ذات ألوان طبيعية لا يخشى من أكلها.

ويقول محمود السيد، تاجر إن علب حلوى المولد تضم تشكيلة مختلفة من الحلويات، والتى اعتاد المسلمون على تناولها على مدار عقود طويلة، مع محاولات إضافة نوع أو أكثر كل فترة، ومنها الحمصية والفولية والسمسمية والفستقية واللوزية والبندقية، والنوجا والقشطة، والملبن السادة والمحشو عين الجمل أو البندق، واللديدة والجوزية والبسيمة، وأقراص الحلوى بالحمص والسمسم والسودانى، بالإضافة إلى أن عروسة حلوى المولد والحصان مازال لهما وجود وإقبال على الشراء ضمن حلاوة المولد 2022.

ويضيف إبراهيم الشقيدى محامى ومقيم بقرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن شراء حلوى المولد النبوي الشريف أصبح شيئ أساسى كل عام ولابد من شرائها لإدخال الفرحه والسرور على المنزل والأسرة ، ويعد نوع من العادات التى تحولت إلى أساسيات كل عام .

ويضيف الشقيدى أن حلوى المولد هذا العام أسعارها فى متناول الجميع حيث أن سعر الكيلو يبدأ من 100 جنيه وبه جميع أنواع الحلويات .

ويشير محمود على عبد الله محاسب ومقيم بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، أن هناك إقبال كبير من قبل المواطنين على شراء حلوى المولد هذا العام لأنها عاده تعود عليها المسلمون فى المولد النبوى الشريف .

ويضيف عبد الله أن الحلوى هذا العام تبدأ سعر الكيلو من 100 جنيه حتى 160 جنيها وبها أفضل التشكيلات من الحلوى.