محافظ كفر الشيخ: افتتاح معرض أهلا مدارس ببلطيم وتخفيضات تصل 30%

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن افتتاح معرض أهلا مدارس بمدينة بلطيم، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة العديد من المعارض المختلفة، لإتاحة وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وكذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

أكد اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه جرى افتتاح معرض أهلا مدارس، بشارع بورسعيد أمام هابي ميلز ببلطيم، والبيع بسعر الجملة، ويوجد بالمعرض الزي المدرسي والحقائب المدرسية، والأحذية، ومستلزمات المدارس من أقلام وكشاكيل وأدوات هندسية وألوان وغيرهم.

فتم افتتاح 6 معارض بمدن ومراكز المحافظة، وجاري افتتاح المزيد من المعارض بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، برئاسة المحاسب حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، بنسبة تخفيضات تتراوح بين 25 ل 30%، وجرى توفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية، والأحذية، ومستلزمات المدارس من أقلام وكشاكيل وأدوات هندسية وألوان وغيرهم؟.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المعارض تبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

معرض أهلا مدارس بمدينة بلطيم (1)



تنوع المعروضات



توغير الادوات والزي المدرسي



معرض اهلا مدارس ببلطيم



توفير كل مسلزمات المدارس



بدء الاقبال على معرض أهلا رمضان