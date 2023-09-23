شاب بورسعيدى: قرارات الرئيس السيسي حكيمة وتؤكد حرصه على تخفيف الأعباء.. فيديو

قال جاسر عبداللطيف، موظف بالتأمين الصحي الشامل في مستشفى 30 يونيو، إن قرارت الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأخيرة التي أعلن عنها في محافظة بني سويف ، حكيمة جداً وتأتي حرصاً منه علي الشعب المصري، في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كله.

وأكد خلال لقائه مع "اليوم السابع"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بمشروع تكافل وكرامة، ونحن داعمين بشكل كبير للرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأشار إلى أن ذلك يأتي تزامناً مع المشروعات القومية الأخرى التي تشير فيها الدولة ومن بينها ملف الصحة ومنظومة التأمين الصحي الشامل وما بها من مؤسسات طبية ذات خدمات عالية الجودة.

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيــذ ما يلى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من

"300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه،

إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"،

بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.