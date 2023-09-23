أول محطة كهرباء بالصعيد بقدرة 4800 ميجا وات فى بنى سويف.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

تضم محافظة بنى سويف أول محطة لتوليد الكهرباء بمحافظات الصعيد والتي تم بدء إنشائها عام 2015 وتم تشغيلها عام 2018 بقدرة 4800 ميجا وات والتي تم تنفيذها بواسطة شركة سيمنس الألمانية ضمن 3 محطات عملاقة، وفيما يلى أهم المعلومات عن محطة بنى سويف العملاقة :

1-تم إنشاء المحطة بالتعاون مع شركة سيمنز لتنفيذ 3 محطات عملاقة ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس ضمن الاتفاق الحكومى بين مصر وألمانيا، بقدرة 14 ألفا 400 ميجا وات.



2-أعلنت سيمنز الألمانية أن عقد تنفيذ 3 محطات بقدرة 14 ألفا 400 ميجا وات فى مصر يمثل أكبر تعاقد فى تاريخ الشركة.



3- تعمل محطة بنى سويف بكفاءة توليد تصل لـ 65%.



4-تم إنشاء المحطة من طراز h.class الذى يستخدم لأول مرة على مستوى العالم بأحدث تكنولوجيا وأعلى كفاءة.



5-تعمل المحطة بتكنولوجيا الدورة المركبة وتعتمد على الغاز الطبيعى فى تشغيلها، بقدرة تبلغ 4800 ميجاوات لكل محطة.



6- تصل تكلفة المحطة إلى 2 مليار يورو.



7-تتكون المحطة، من 4 وحدات توليد.



8-تتكون كل وحدة من 2 تربينة غازية قدرة كل منها 400 ميجاوات و1 تربينة بخارية قدرة 400 ميجاوات و2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة للحفاظ على البيئة وخفض انباعثات ثانى أكسيد الكربون.

