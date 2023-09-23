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سفيرة أمريكا لدى لبنان: لم يرهبنا إطلاق النار على سفارتنا

السبت، 23 سبتمبر 2023 02:00 ص
سفيرة أمريكا لدى لبنان: لم يرهبنا إطلاق النار على سفارتنا لبنان - أرشيفية
وكالات

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وأُطلقت أعيرة نارية، الأربعاء، قرب السفارة الأمريكية شمالى بيروت. وقال المتحدث باسم السفارة جيك نيلسون، إنه لم يصب أحد بأذى وإن الأنشطة العادية مستمرة.

وذكرت السفيرة بعد اجتماعها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى: "نعلم أن السلطات تحقق في هذا الحادث الذي أطلق فيه مسلح النار باتجاه السفارة الأمريكية في تلك الليلة".

وأضافت: "أرجو أن تعلموا أننا في السفارة الأمريكية لم يرهبنا هذا الحادث، وأن إجراءاتنا الأمنية متينة للغاية وشراكاتنا قوية".

فيما ندد ميقاتي بما وصفه بأنه "اعتداء على السفارة الأمريكية". وأضاف: "نعبّر عن رفضنا المطلق للتعرض للبعثات الدبلوماسية ونعتبر الاعتداء على السفارة الأميركية اعتداء على سيادة لبنان وأمنه".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار ولم تقدم السلطات تفاصيل عن التحقيق.

 


لبنان

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دوروثى شيا

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بيروت



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