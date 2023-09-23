اليوم السابع
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السبت، 23 سبتمبر 2023 05:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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زلزال جديد بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية كهرمان مرعش بتركيا

السبت، 23 سبتمبر 2023 04:40 م
زلزال جديد بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية كهرمان مرعش بتركيا ريختر
وكالات

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ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ولاية كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا، السبت، حسب ما ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وأفادت المعلومات الواردة فى الموقع الإلكترونى لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، بأنه تم تسجيل الزلزال فى منطقة غوكسون، ووقع مركزه على عمق حوالى 8.48 كيلومتر تحت الأرض.

وكان زلزالان مدمران بقوة 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر ضربا فى السادس من فبراير الماضى جنوب شرقى تركيا وشمالى سوريا، تلتهما آلاف الهزات.

وأسفر الزلزالان عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير فى المبانى والبنية التحتية.

ووقع الزلزال فى قضاء أكين أوزو على عمق 7 كيلومترات.

وسبق هذا الزلزال بيوم واحد زلزال آخر بقوة 4.7 وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية فى بيان أن الزلزال سجل على عمق 7.34 كيلومترات تحت الأرض فى منطقة غوكسون التابعة للولاية.

وفى مايو الماضي، ضرب زلزالان متتاليان الولاية، وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بأن الزلزالين وقعا فى منطقة غوكسون بولاية كهرمان مرعش، حيث بلغت قوة الأول 5 والثانى 4.1 درجات على مقياس ريختر.

 

 


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