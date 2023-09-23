اليوم السابع
Ads
السبت، 23 سبتمبر 2023 05:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع 119 طن مخلفات وقمامة من شوراع حى العامرية ثان بالإسكندرية

السبت، 23 سبتمبر 2023 04:06 م
رفع 119 طن مخلفات وقمامة من شوراع حى العامرية ثان بالإسكندرية جانب من الحملات
الإسكندرية - أحمد الزغبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كثف حى العامرية ثان فى الإسكندرية، أعمال رفع المخلفات والقمامة، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتوجيهات محارب هيلع، للارتقاء بمستوى النظافة العامة، فى نطاق حى العامرية ثان.
 
وأشار حى العامرية ثان بالإسكندرية، برئاسة محارب هيلع رئيس حى العامرية ثان، أن إدارة الرصد البيئى وإدارة المتابعة الميدانية، وجميع الإدارات المعنية، قاموا ضمن أعمال النظافة ورفع الكفاءة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر، بالمناطق الآتية " الناصرية القديمة والكينج والكابلات، ومنطقة السفن وأسفل الكوبرى، وطريق الكافورى برفع صناديق القمامة وقرى البنجر 4,5,6,7، وذلك بإجمالى 119 طن، ومازلت حملات رفع القمامة والمخلفات مستمرة بشوارع حى العامرية ثان.
 
وعلى صعيد آخر، قامت إدارة الحدائق بحى العامرية ثان، بأعمال الصيانة اللازمة حديقة الحى لرفع كفاءة المسطحات الخضراء والارتقاء بالمظهر الجمالى لحديقة الحى، حيث تم رى الزراعات بحديقة اللحى، وقص البزروميا، وقص الحشائش الضارة، وقص النجيله ورى الأشجار، وتتواصل الجهود المبذولة للارتقاء بالمظهر الجمالى والبيئى بنطاق الحى.
 
أعمال نظافة بحي العامرية ثان بالإسكندرية
أعمال نظافة بحي العامرية ثان بالإسكندرية

رفع مخلفات بحي العامرية ثان بالإسكندرية

رفع مخلفات بحي العامرية ثان بالإسكندرية

رفع مخلفات بنطاق حي العامرية ثان بالإسكندرية
رفع مخلفات بنطاق حي العامرية ثان بالإسكندرية

 


أخبار الإسكندرية

حملات الأحياء

مخلفات وقمامة

شوارع العامرية

أشجار مثمرة

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة