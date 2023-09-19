الدفع بـ 28 سيارة لرفع 580 طن مخلفات بحى العامرية أول في الإسكندرية

كثف حى العامرية أول فى الإسكندرية، أعمال رفع المخلفات والقمامة، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتوجيهات السيد موسى، للارتقاء بمستوى النظافة العامة فى نطاق حى العامرية أول.

وأشار حى العامرية أول بالإسكندرية، برئاسة السيد موسى رئيس حى العامرية أول، وتحت إشراف دعاء مصطفى سكرتير عام الحى، قامت إدارة الرصد البيئى وإدارة المتابعة الميدانية، وجميع الإدارات المعنية، ضمن أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 152 سنة 2023 بالتنسيق مع الحملة المركزية وشركة نهضة مصر، برفع عدد 28 سيارة مخلفات صلبة بوزن نحو 560 طن من مساكن الحرية والمستعمرة وجارى استكمال الأعمال والمتابعة، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر، تم رفع المخلفات من العامرية البلد وضواحيها وعبد القادر وقرى النهضة.

وعلى صعيد آخر، شن حى العامرية أول، حملة بقيادة نائب رئيس الحى، وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد سيارة ربع نقل محملة بمخلفات بلاستيك من الطريق الصحراوى وغير ملتزمة بالشروط البيئية، كما تم التحفظ على 9 حالات إشغالات متنوعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحى.