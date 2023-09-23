رئيس جامعة حلوان: تخصيص 3% من موارد الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية

كتب – محمد صبحي

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، أن الجامعة تولى أهمية كبرى بالأنشطة الطلابية لتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة، اذ خصصت الجامعة 3% من مواردها لدعم الأنشطة الطلابية والاتحادات الطلابية، نظرا لأهمية ممارسة الأنشطة ودورها فى دعم الطلاب وبناء شخصية الطالب فضلا عن كون جامعة حلوان لديها استراتيجية بدور الأنشطة الطلابية كون النشاط الطلابى يبنى شخصية الطالب ويفجر المهارات المختلفة ويسهم فى بناء الشخصية للطلاب.

وأشار الدكتور السيد قنديل، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن هناك توجيهات مكثفة لعمداء الكليات بتنظيم أسبوع تعريفى للطلاب المستجدين بأنشطة الجامعة والخدمات التي تقدمها للطلاب ومراكز الخدمات بالكليات وكيفية الحصول عليها بإشراك الطلاب القدامى، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسى الجديد، بالإضافة إلى توجيه العمداء بإعداد جداول المحاضرات وإعلانها للطلاب للالتزام الكامل بالعملية التعليمية منذ اليوم الأول لانطلاق الدراسة بالعام الجامعى الجديد، مشددا على ضرورة الالتزام باللوائح والسياسات والنظم والقوانين الخاصة بالجامعة لضمان تنظيم العملية التعليمية وسيرها، وكذلك الانتهاء من جداول المحاضرات ونشرها على البوابات الإلكترونية لكل كلية.

وأكد الدكتور السيد قنديل أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة وعمليات التطوير لجميع منشآت الجامعة من مبان ومدرجات وقاعات ومعامل وملاعب وصالات رياضية، وكذلك تحديث البنية التحتية، للجامعة وكلياتها، مشيرا إلى أن الجامعة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير كافة المنشآت والطرق الداخلية بالحرم الجامعى لتوفير سبل الراحة والسلامة للطلاب، بالإضافة إلى تجهيز المطعم المركزى لاستقبال جميع طلاب المدن الجامعية، وتقديم خدمات مميزة لهم، مع توفير سبل الأمان.