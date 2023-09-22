أسماء الـ 10 أشخاص المصابين في حادث تصادم ميكروباص بعمود إنارة بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

أصيب 10 أشخاص بينهم طفل بإصابات متفرقة، وذلك في حادث تصادم ميكروباص بعمود إنارة على طريق السنبلاوين المنصورة، بمحافظة الدقهلية ، وتم نقل جميع المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم ومتابعة حالتهم الصحية

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث إصطدام ميكروباص بعمود إنارة على طريق السنبلاوين المنصورة، أمام قرية طنبارة، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم لمستشفى السنبلاوين العام لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: سلمى م.ح. 40 عاما، من السنبلاوين، وريان ال.ش. يبلغ عامين، من السنبلاوين، وسماح إ.ح. 65 عاما، من السنبلاوين، وعلاء ن.ع. 15 عاما، من الشرقية، وعامر ع.م. 51 عاما، من الشرقية، وسلوى ال.أ. 41 عاما، من الشرقية، وروان م.م. 19 عاما، من دمياط، وإحسان ج.ش. 40 عاما، من دمياط، وأحمد م.م. 33 عاما، من دمياط، ومحمد م.م. 16 عاما، من دمياط، جميعهم مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، وإخطار رئاسة المركز لرفع آثار الحادث وإصلاح العمود جراء الحادث.