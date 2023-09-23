حبس عاطلين غرب الإسكندرية لإتجارهم فى مخدر الهيروين

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما 2.5 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيروين، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة .

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع في الإتجار في المواد المخدرة.

وعلي الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين وألقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيروين وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة .