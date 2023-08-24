حبس عاطل لحيازته 11 كيلو حشيش فى العامرية بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة 110 طرب لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جراما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين والقي القبض عليه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 110 طرب لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام ومبلغ مالى، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

علي صعيد آخر ،قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة السادسة عشر ، بمعاقبة المتهم " ع.ع.م"، بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 10 الف جنيه ،عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بتعاطي المخدرات.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك ، أنه علي أثر بلاغ من صاحب شقة بدائرة القسم ، يفيد بضبط المتهم " ع.ع.م" عاطل ،وبحوزته علبة سجائر تحوي بداخلها علي عدد 2 لفافة لمخدر الحشيش، وأمسك به وطلب له قسم الشرطة، وتبين من تحريات ضباط مباحث القسم ، أنه تم ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة ، وأن تلك المواد المخدرة بقصد التعاطي ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.