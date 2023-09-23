جولة بمعرض أهلاً مدارس فى أسوان.. مستلزمات مدرسية وشنط وملابس بتخفيضات كبيرة

أسوان- صلاح المسن

تماشياً مع سياسة الدولة المصرية في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية، مراعاة للأسر من محدودي الدخل، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المالية والمعيشية عن كاهل المواطنين، وإستعداداً لإستقبال العام الدراسى الجديد.

شهدت محافظة أسوان العديد من معارض " أهلاً بالمدارس" أبرزها معارض "أهلاً بالمدارس "، والذي يقام على أرض حديقة الاستعلامات أمام مجلس مدينة أسوان بكورنيش النيل بمدينة أسوان، ويضم المعرض الأزياء المدرسية والأدوات والمستلزمات المدرسية والأحذية والشنطة والأدوات المكتبية كما يضم المعرض جزء تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة لبيع السلع الغذائية وجزء خاص للحرف والمشغولات اليدوية، وتنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين بمحافظة أسوان، لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار بتخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 30%، لتوفير كافة المتطلبات والإحتياجات الجماهيرية لأهالى أسوان، ضمن توجيهات القيادة السياسية، وخاصة فيما يتعلق بالمستلزمات المدرسية لتكتمل عناصر المنظومة المدرسية .

ومعارض "أهلاً بالمدارس" بمحافظة أسوان، يأتي فى إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، فقد تم توفير سلع ومنتجات بأسعار تنافسية بالمقارنة بالسوق الحر، وتوفر الأماكن للعارضيين وتوفيرالتجهيزات المختلفة بالمجان.

وتجول "اليوم السابع "في "أروقة معارض "أهلاً بالمدارس" بأنحاء أسوان والتي شهدت إقبالا كبيرا منذ افتتاحها، حيث من المقرر أن تستمر لمدة شهر، وتضم كافة المستلزمات الخاصة بالمدارس من زى مدرسى لجميع المراحل الدراسية وأحذية وشنط وجميع الأدوات المكتبية، كما حرصت الأجهزة التنفيذية، بأسوان علي التشديد على ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم ، لاطلاق تلك المبادرات التى يتم تنفيذها سنويًا مع اقتراب العام الدراسى لتوفير كافة احتياجات المدارس فى مكان واحد وبأسعار أقل من مثيلاتها بالسوق وبذات الجودة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، فضلا عن دعم ورعاية هذه المعارض، لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

و معارض " أهلاً مدارس" بأسوان تضم كافة الأدوات المدرسية التى تتناسب مع جميع المراحل التعليمية والأعمار السنية ، فضلاً عن قسم لعرض السلع والمواد الغذائية بأسعار مخضفة ، والذى تنظمه الشركة المصرية لتجارة الجملة حيث تم التنسيق المسبق مع العارضين من تجار الجملة والمصنعين ليفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور على مدار اليوم.

والهدف من إقامة معارض " أهلاً بالمدارس، رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لجشع بعض التجار وارتفاع الأسعار و ضبط الأسواق و توفير السلع الأساسية والضرورية وكافة إحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

وكما شددت الأجهزة التنفيذية بأسوان، علي العارضين بمعارض"أهلاً بالمدارس"، بضرورة الالتزام بنسب التخفيضات، وعرض السلع ذات الجودة المناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والمتابعة الدورية عقب الافتتاح لانتظام العمل داخل المعرض وتواجد السلع وبالأسعار المناسبة .



جانب من جولات المحافظ بالمعارض (1)



جانب من جولات المحافظ بالمعارض (2)



جانب من جولات المحافظ بالمعارض (3)



جانب من جولات المحافظ بالمعارض (4)



جانب من جولات المحافظ بالمعارض (5)



جانب من جولات المحافظ بالمعارض (6)



جانب من جولات المحافظ بالمعارض (7)



جانب من جولات المحافظ بالمعارض (8)



جانب من جولات المحافظ بالمعارض (9)



جانب من جولات المحافظ بالمعارض (10)



جانب من جولات المحافظ بالمعارض (11)



جانب من جولات المحافظ بالمعارض (12)



جانب من جولات المحافظ بالمعارض (13)



جانب من جولات المحافظ بالمعارض (14)



جانب من جولات المحافظ بالمعارض (15)



جانب من جولات المحافظ بالمعارض (16)



جانب من جولات المحافظ بالمعارض (17)



جانب من جولات المحافظ بالمعارض (18)



جانب من جولات المحافظ بالمعارض (19)



جانب من جولات المحافظ بالمعارض (20)