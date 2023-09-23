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جمال عوض: الحد الأدنى للمعاشات 1300 جنيه بعد قرار الرئيس السيسى بالزيادة

السبت، 23 سبتمبر 2023 07:59 م
جمال عوض: الحد الأدنى للمعاشات 1300 جنيه بعد قرار الرئيس السيسى بالزيادة جمال عوض
كتب محمد شرقاوى

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قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن الحد الأدني للمعاشات 1300 جنيه بعد قرار زيادة 300 جنيه للرئيس السيسى، مضيفا أن الزيادة يتم تطبيقها في شهر أكتوبر المقبل، ويتم الصرف فعليا في شهر نوفمبر بقيمة 600 جنيه بأثر رجعى لشهر أكتوبر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن، أن الزيادة للمعاشات يتم خلال شهر يوليو من كل عام، ولكن الرئيس السيسى قرر زيادة مبكرة لحماية المواطن من غلاء المعيشة عالميا، مضيفا : "الرئيس السيسى قرر زيادة 300 جنيه في شهر إبريل وبعد 6 أشهر قرر زيادة 300 أخري وسيتم صرفهم في شهر نوفمبر المقبل ولكن ننتظر القانون التنفيذ ويتم الصرف في شهر نوفمبر".

وتابع : "الحد الأدنى في المرتبات يختلف بالمعاشات لأن المعاش يتبع نظام الاشتراك وكل ما زادة مدة الاشتراك زاد المعاش للشخص، ولكن الحد الأدنى يفيد المعاشات في مدة قليل ولكن ليس من العدالة لان المعاشات أموال خاصة للمشتركين".


الحد الأدني

الرئيس السيسى

جمال عوض

رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى



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