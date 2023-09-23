اليوم السابع
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تعرف على خطوات استخراج بدل فاقد للبطاقة التموينية

السبت، 23 سبتمبر 2023 08:00 ص
تعرف على خطوات استخراج بدل فاقد للبطاقة التموينية بطاقة التموين
كتب محمد جاد

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كشف الموقع الإلكتروني في  وزارة التموين والتجارة الداخلية، كيفية الحصول على بطاقة تموينية أخرى فى حالة فقدان البطاقة أو تلفها، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتقديم كافة الخدمات التموينية أمام المواطنين. 

ويقدم "اليوم السابع"، كيفية الحصول أو استخراج بطاقة تموين بديلة وأبرز الخطوات التى يجب اتخاذها فى حالة فقدان بطاقة التموين أو تلفها والتى جاءت من خلال موقع وزارة التموين على النحو التالي:
 
يتصل المواطن في حالة سرقة البطاقة التموينية أو فقدها بمركز خدمة العملاء على رقم   19765  أو الإبلاغ بمركز الخدمة حتى يتم الوقف الفوري لها.
 
يتولى مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة المنفذة بتسجيل طلب المواطن في نموذج خاص باستقبال طلبات ، مكالمات خدمة العملاء  مع تنفيذ الوقف الفوري للبطاقة.
 
تقوم الشركة المنفذة بوقف عمل البطاقة ويتم إبلاغ المواطن بأنه سيتم وقف البطاقة مؤقتا لمدة ثلاث أيام عمل رسمية.
 
يحرر المواطن طلب رسمي في مكتب التموين التابع له لعمل بطاقة جديدة وإلغاء التعامل مع البطاقة القديمة نهائيا ولكن في حالة عدم تقديم صورة الطلب خلال الثلاث أيام يتم أعادة تشغيل البطاقة تلقائيا.
 
تتولى الشركة المنفذة تسليم البطاقة الجديدة إلى مكتب التموين مرفق بها تقرير مفصل موضح به البيانات الخاصة للبطاقة الحديثة.
 
يراجع مكتب التموين البيانات التي تم تعديلها (محتوى نموذج الخدمة) مع البيانات المدرجة بقاعدة البيانات والتأكد من إجراء التعديلات.
 
يسلم مكتب التموين المواطن البطاقة الجديدة بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوى على اسم صاحب البطاقة / الرقم القومي لصاحب البطاقة / عدد المستفيدين / تاريخ الاستلام / اسم البدال.
 
يتسلم المواطن  الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة من مركز الخدمة .
 
يصرف المواطن المقررات التموينية من البدال الشهر التالي لإصدار البطاقة .

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