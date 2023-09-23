اليوم السابع
Ads
السبت، 23 سبتمبر 2023 03:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

بنى سويف تجرى اختبارات الانتقاء لرفع الأثقال ضمن المشروع القومى للموهبة

السبت، 23 سبتمبر 2023 02:45 م
بنى سويف تجرى اختبارات الانتقاء لرفع الأثقال ضمن المشروع القومى للموهبة المشروع القومي للموهبة
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، تحت رعاية الدكتور محمد هانى محافظة بنى سويف اختبارات الانتقاء لرياضة رفع الأثقال بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببنى سويف للمرحلة السنية مواليد "2010/2011/2012"، بنين للموسم الرياضي 2024/2023، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.
 
من جهته أوضح هشام الجبالي مدير الشباب والرياضة، أن الاختبارات أجريت بمركز شباب مدينة ناصر، وكان من ضمن المتقدمين للاختبارات أبناء دور الايتام وأبناء الشهدا، والتي أجريت تحت إشراف الإدارة المركزية للأداءالرياضى بوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية والدكتور محمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية، لافتاً إلى تم عقد الاختبارات للبنات أمس الجمعة.      

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف حضر الاختبارات: محمد خليل – إبراهيم أحمد مندوبى الإدارة المركزية للأداءالرياضى - الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ، الكابتن محمد على ابراهيم الطنطاوي - المشرف الفنى للعبة رفع الأثقال من قبل الاتحاد المصرى لرفع الاثقال والكابتن محمد حسان خبير لعبة رفع الأثقال من قبل الاتحاد المصري لرفع الاثقال، عبد الرحمن صبري نظم معلومات الوزارة ، الكابتن إيمان حسين مدير المشروع ببنى سويف ، ومدربى وإدارى المشروع والقائمين على تنفيذ الاختبارات.

 

 

بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

رفع الأثقال

رفع الأثقال ببنى سويف



الموضوعات المتعلقة

عقد اختبارات الانتقاء لألعاب القوى بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى ببنى سويف

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 12:00 م

بدء اختبارات الناشئين ضمن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ.. السبت

الخميس، 07 سبتمبر 2023 11:53 م

أشرف صبحى يشيد بتصدر لاعبى المشروع القومى للموهبة جدول البطولة العربية للجودو بـ19 ميدالية

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 09:56 م

اعرف موعد اختبارات المصارعة والتايكوندو بالمشروع القومى للموهبة فى كفر الشيخ

السبت، 22 يوليو 2023 12:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة