بنى سويف تجرى اختبارات الانتقاء لرفع الأثقال ضمن المشروع القومى للموهبة

واصلت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، تحت رعاية الدكتور محمد هانى محافظة بنى سويف اختبارات الانتقاء لرياضة رفع الأثقال بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببنى سويف للمرحلة السنية مواليد "2010/2011/2012"، بنين للموسم الرياضي 2024/2023، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

من جهته أوضح هشام الجبالي مدير الشباب والرياضة، أن الاختبارات أجريت بمركز شباب مدينة ناصر، وكان من ضمن المتقدمين للاختبارات أبناء دور الايتام وأبناء الشهدا، والتي أجريت تحت إشراف الإدارة المركزية للأداءالرياضى بوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية والدكتور محمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية، لافتاً إلى تم عقد الاختبارات للبنات أمس الجمعة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف حضر الاختبارات: محمد خليل – إبراهيم أحمد مندوبى الإدارة المركزية للأداءالرياضى - الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ، الكابتن محمد على ابراهيم الطنطاوي - المشرف الفنى للعبة رفع الأثقال من قبل الاتحاد المصرى لرفع الاثقال والكابتن محمد حسان خبير لعبة رفع الأثقال من قبل الاتحاد المصري لرفع الاثقال، عبد الرحمن صبري نظم معلومات الوزارة ، الكابتن إيمان حسين مدير المشروع ببنى سويف ، ومدربى وإدارى المشروع والقائمين على تنفيذ الاختبارات.