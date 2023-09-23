الهيئة الوطنية وقعت 4 بروتوكولات تعاون استعدادا للانتخابات الرئاسية.. تفاصيل

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

عرض المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده يوم الأربعاء الماضى، مراحل التحضير للانتخابات الرئاسية المرتقبة وما أنجزته الهيئة خلال الفترة الماضية استعدادا لها.

وتضمنت هذه المراحل آليات التفاعل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتجهيزات اللوجستية للعملية الانتخابية، وقواعد البيانات الانتخابية، وبروتوكولات التعاون والاتفاقيات، ونماذج عمل الانتخابات الرئاسية، والبرامج التدريبية، والتواصل مع الهيئة الوطنية.

وشملت التعاقدات والاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة مع بعض الجهات الحكومية، ضمن الاستعدادت اللازمة للخطة التي تم وضعها بانتخابات الرئاسة لعام 2024 وهى:

1- بروتوكول تعاون مع هيئة البريد المصري لنقل المستلزمات الخاصة بالانتخابات الرئاسة.

2- بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعانة بالرائدات الاجتماعيات لتوعية المواطنين بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

3- بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتعريفهم وتوعيتهم بالانتخابات الرئاسية.

4- التعاقد مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لفتح حسابات الانتخابات الرئاسية لمرشحي الرئاسة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن عقد مؤتمر صحفى عالمي برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في تمام الساعة الثانية والنصف 2.30 من ظهر بعد غد "الإثنين" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.

ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.