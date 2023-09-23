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الهيئة الوطنية للانتخابات تستعين بماسحات ضوئية لاستلام تأييدات مرشحى الرئاسة

السبت، 23 سبتمبر 2023 07:25 م
الهيئة الوطنية للانتخابات تستعين بماسحات ضوئية لاستلام تأييدات مرشحى الرئاسة تقرير الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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عرض المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده يوم الأربعاء الماضى مراحل التحضير للانتخابات الرئاسية المرتقبة، وما أنجزته الهيئة خلال الفترة الماضية استعدادا لها.
 
وتضمنت هذه المراحل آليات التفاعل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتجهيزات اللوجستية للعملية الانتخابية، وقواعد البيانات الانتخابية، وبروتوكولات التعاون والاتفاقيات، ونماذج عمل الانتخابات الرئاسية، والبرامج التدريبية، والتواصل مع الهيئة الوطنية.
 
وتمثلت مرحلة التجهيزات اللوجستية للعملية الانتخابية وقواعد البيانات فى العملية الانتخابية الرئاسية لعام 2024، الانتهاء من تلك الاستعدادات والتي تليق بأهمية الاستحقاق الدستوري والتي تضمنت:
 
1- توفير الحبر الفسفوري المستخدم وتم التعاقد مع كميات الخبر اللازمة وفقًا للمعايير الصحيحة.
 
2- رفع كفاءة الطابعات وتجهيز الماسحات الضوئية عالية القدرة والتي تستخدم في استلام التأييدات لكل طالب ترشح بواقع 80 ورقة للدقيقة للجهاز الواحد وتدريب الموظفين القائمين علي استخدامها.
 
3- فيما يخص مستلزمات الطباعة فقد تم التعاقد علي توفير مستلزمات طباعة أوراق الانتخابات لعام 2024.
 
4- تم الاستعداد لتلقي أوراق المرشحين للانتخابات بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات وتجهيز قاعة لاستقبال المرشحين.
 
5- تم تحديث قواعد بيانات الناخبين وبثها علي الموقع الرسمي للهيئة، وإتاحتها للاستعلام عنها.
 
6- الانتهاء من معاينة مقرات المراكز الانتخابية المقترحة من وزارة التربية والتعليم وفقًا للمواصفات الموضوعة من قبل الهيئة للتأكد من صلاحيتها، ووضع برامج إدارة قواعد بيانات المشرفين علي العملية الانتخابية.
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن عقد مؤتمر صحفى عالمي برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في تمام الساعة الثانية والنصف 2.30 من ظهر بعد غد "الإثنين" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.
 
ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.
 
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