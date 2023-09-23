"الهيئة الوطنية" تحدد 5 وسائل للتواصل معها فى الانتخابات الرئاسية

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

عرض المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده يوم الأربعاء الماضى مراحل التحضير للانتخابات الرئاسية المرتقبة وما أنجزته الهيئة خلال الفترة الماضية استعدادا لها.

وتضمنت هذه المراحل آليات التفاعل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتجهيزات اللوجستية للعملية الانتخابية، وقواعد البيانات الانتخابية، وبروتوكولات التعاون والاتفاقيات ، ونماذج عمل الانتخابات الرئاسية، والبرامج التدريبية، والتواصل مع الهيئة الوطنية.

وشملت وسائل التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات للاستفسار او تغير المركز الانتخابى او الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 5 وسائل سيتم تفعيلها أثناء العملية الانتهابية وتتمثل فى الآتى:

1- من خلال الموقع الرسمى للهيئة "elections.eg"

2- الصفحة الرسمية للهيئة على الفيس بوك "neaegypt"

3- البريد الالكتروني "elections@nea.gov.eg"

4- خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم 141

5- خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة 5151

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن عقد مؤتمر صحفى عالمي برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في تمام الساعة الثانية والنصف 2.30 من ظهر بعد غد "الإثنين" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.

ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.