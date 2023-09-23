اللجان النقابية التابعة لـ"المالية والضرائب والجمارك" تناشد الرئيس السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة

أعلنت جميع اللجان النقابية على مستوى الجمهورية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك في الاجتماع الموسع الذي تم عقده، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، تأييدهم ودعمهم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى انتخابات الرئاسة لولاية جديدة، لتحقيق تطلعات وآمال وطموحات الشعب المصري، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية، وصولا لبناء الجمهورية الجديدة.

ضم الاجتماع الموسع- الذي عقد لتجديد الثقة وتأييد ودعم وترشح الرئيس السيسي قائد ثورة 30 يونيو لفترة رئاسية جديدة ليستكمل مسيرة بناء "الجمهورية الجديدة"- اللجان النقابية بالجمارك علي مستوي الجمهورية التي تعمل بجميع الموانئ المصرية البرية والبحرية والجوية "حماة بوابات الوطن".

كما ضم الاجتماع جميع اللجان النقابية بمصلحة الضرائب المصرية، والضرائب العقارية على مستوي الجمهورية "قضاة المال العام"، فضلا عن اللجان النقابية بوزارة المالية التى تضم قطاعات الوزارة، والمديريات المالية بالمحافظات، والهيئة العامة للخدمات الحكومية "أمناء المال العام".

وناشد المجتمعون برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، الرئيس السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة من أجل مصلحة الوطن، ودعما للاستقرار والأمن والأمان الذى يعد الركيزة الأساسية لكل نمو وتقدم، واستكمال الإنجازات لبناء الجمهورية الجديدة، التى تمت على الأرض المصرية خلال السنوات العشر الماضية فترة توليكم مقاليد حكم البلاد بعد ثورة 30 يونيو2013، وذلك على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التي تعرضت لها الدولة، حتى نجحت مصر تحت قيادتكم في تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة الحديثة، فضلا عن استمرار الدور الريادي للدولة المصرية على المستوى العربي والإفريقي والدولى.

وثمنت جميع اللجان النقابية بالمالية والضرائب والجمارك على مستوى الجمهورية، مسيرة النهضة والبناء التي قادها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية فى كافة المجالات، والسير بخطى ثابتة لاستمرار تلك النهضة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا، لبناء الجمهورية الجديدة، لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري، مؤكدين أن عمال مصر ستظل خلف الرئيس السيسي دعما لجهوده في ظل التحديات الراهنة، متمنين التوفيق والتقدم لمصرنا الحبيبة.

وأكد المجتمعون، أن تجديد الثقة وتأييد ودعم وترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة يهدف إلى دعم الإنجازات التي تحققت فى عهده في مختلف المجالات، ومنها التنمية والبنية التحتية والتعليم والصحة والقوى العاملة والصناعة والتكنولوجيا، والطاقة والغاز والزراعة واستصلاح ملايين الأراضي الصحراوية ، وإنشاء المدن الجديدة والطرق والمحاور لتيسير انتقال المواطنين، وتحقيق الحماية الاجتماعية ، وحياة كريمة لشعب مصر العظيم ، مشددا على أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية لبناء دولة قوية ومتقدمة تلبي طموحات شعبها، مما يتطلب ضرورة استمراره لاستكمال هذه الانجازات حتى تنعكس بشكل إيجابي على معيشة شعب وعمال مصر.

وأوضحت جميع اللجان النقابية على مستوى الجمهورية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن استمرار الرئيس السيسي في السلطة ليس مرتبطا فقط بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ، ولكن كذلك الإصلاحات السياسية، والتي بدأت مع الدعوة لإجراء الحوار الوطني بمشاركة كل القوى السياسية للوصول إلى مخرجات من شأنها إيجاد قوانين وقرارات تسهم إلى حد كبير في حل المشاكل الضخمة التي تواجه البلاد خلال الفترة الراهنة.