العثور على طفلة حديثة الولادة بجوار سور مستشفى شربين فى الدقهلية

عثر فرد أمن إداري بمستشفى شربين المركزي فى محافظة الدقهليه، على طفلة حديثة الولادة "لقيطة" ملقاة بجانب سور المستشفى وترتدي ملابسها كاملة ،وجرى إيداع الطفلة بحضانة المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط والدة الطفلة المتورطة فى الواقعة.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، من "هاني.م..ع"، 38 عاما، فرد أمن إداري بمستشفى شربين المركزي ومقيم عزبة الجزار - مركز شربين بعثوره على طفلة لقيطة "حديثة الولادة" عمر يومان تقريبا والحبل السري مربوط بجوار سور المستشفى من الخارج وملفوفة ببطانية وترتدي ملابس أطفال والحالة الصحية جيدة ولا يوجد بها ثمة إصابات ظاهرية.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث ، بالفحص تبين وجود طفلة لقيطة عمر يومان وترتدى ملابس أطفال، وقيام إحدى السيدات بإلقائها بجوار المستشفى.

جرى إيداع الطفلة بمستشفي شربين المركزي قسم الحضانة" لتقديم الرعاية الصحية ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وفحص كاميرات المراقبة بمحيط المستشفى وسجلات الدخول والوصول لوالدة الطفلة .