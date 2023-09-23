اليوم السابع
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السيطرة على حريق فى محطة وقود بمدينة نصر.. صور

السبت، 23 سبتمبر 2023 03:40 م
السيطرة على حريق فى محطة وقود بمدينة نصر.. صور حريق محطة وقود
كتب: عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل محطة وقود فى مدينة نصر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه ونتج عنها إصابة 3 أشخاص و نقلو إلى المستشفى لتلقى العلاج.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محطة وقود فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
حريق محطة وقود (1)
حريق محطة وقود (1)

حريق محطة وقود (2)
حريق محطة وقود (2)

حريق محطة وقود (3)
حريق محطة وقود (3)

حريق محطة وقود (4)
حريق محطة وقود (4)

حريق محطة وقود (5)
حريق محطة وقود (5)
 
 
 

حريق محطة وقود

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

مدينة نصر

حريق داخل محطة وقود



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