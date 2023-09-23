السيطرة على حريق فى محطة وقود بمدينة نصر.. صور

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل محطة وقود فى مدينة نصر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه ونتج عنها إصابة 3 أشخاص و نقلو إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محطة وقود فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.