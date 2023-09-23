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السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

السبت، 23 سبتمبر 2023 02:24 م
السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "م.ا.م" عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الحشيش بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم .
 
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز طما  عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز طما، مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الحشيش المخدر، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وتم القبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 

 


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جنايات سوهاج

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