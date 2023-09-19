السجن المشدد 3 سنوات لـ5 متهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "م.ا.م" عامل و"ا.خ" و" ش.ك" و"ر.م" و"ن.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالاتجار فى الحشيش وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالاتجار فى الحشيش وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائهم من أصحاب الكيف، حيث وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى المخدرات وترويج بضاعتهم على زبائنهم، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.