إصابة سيدة بحروق بنسبة 50% بسبب تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيبت سيدة تبلغ من العمر 20 سنة بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الأولى بنسبة 50% بالوجه والرقبة والبطن والفخذين، وذلك على إثر حدوث تسريب من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حرارى أثناء الخبير بناحية قرية فزارة دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج

ترجع الواقعة عقب تلقى الجهات المعنية بلاغا يفيد بوصول سيدة إلى مستشفى سوهاج الجامعى مصابة بحروق متفرقة بالجسم وتم تقديم الرعاية الطبية العاجلة لها بقسم الإستقبال.

وبالفحص تبين عقب الإنتقال والمعاينة بإصابة المدعوة س . ع . ع 20 سنة بحروق نارية من الدرجة الأوى والثانية بنسبة 50% بالوجه والرقبة والبطن والفخذين وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم حيث تبين أن الإصابة حدثت نتيجة حدوث تسريب للغاز من أسطوانة بوتاجاز خاص بفرن الخبير في وجود مصدر حرارى مما تسبب في إمساك النيران بملابس السيدة المذكورة مما نتج عنه إصابتها.

تم نقل المصابة إلى مستشفى سوهاج الجامعى وتمت السيطرة على الحريق وإخماده وتم إخطار الجهات المعنية لإجراء شئونها حول الواقعة وأخطرت جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها على الواقعة.