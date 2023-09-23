اليوم السابع
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الأمن العراقي يلقي القبض على 5 إرهابيين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي

السبت، 23 سبتمبر 2023 04:06 م
الأمن العراقي يلقي القبض على 5 إرهابيين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي القوات العراقيه
أ ش أ

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، القبض على 5 متهمين بالإرهاب ينتمون لعصابات تنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة للمديرية بالتعاون مع القوات الأمنية تم نصب كمائن محكمة في حي الجبل، وإلقاء القبض على 5 متهمين بالإرهاب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضائي الفلوجة وراوه.

وأضافت أن الإرهابيين ينتمون الى عصابات (داعش)، وتم تسليمهم إلى جهات التحقيق بعد استكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.

 


الأمن العراقي

إرهاب

داعش

تنظيم داعش الإرهابي

اخبار العراق



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