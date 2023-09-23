استطلاع للجارديان: 22% فقط من البريطانيين يثقون بسوناك فيما يتعلق بالمناخ

كتبت رباب فتحى

أظهر استطلاع لصحيفة "الجارديان" البريطانية أن 22% فقط من الناس يثقون في قدرة، رئيس الوزراء البريطانى، ريشي سوناك على معالجة أزمة المناخ بعد إعلانه أنه سيضعف سياسات صافي الانبعاثات الصفرية في المملكة المتحدة.

وكشف الاستطلاع أن أقل من ربع الناس يثقون في قدرة رئيس الوزراء على مواجهة التحدي، وقال 53% إنهم لا يثقون به، بينما قال 19% إنهم لا يعرفون.

كما سألت شركة الاستطلاع Omnisis المشاركين عما إذا كانوا يعتقدون أن إجبار أصحاب العقارات على عزل منازلهم سيفيدهم، فقال 55% إن ذلك سيفيدهم. وأشارت الصحيفة إلى أن سوناك تخلى عن خطط لفرض غرامات على أصحاب العقارات الذين لا يقومون بتحديث منازلهم وفقًا لمعايير كفاءة الطاقة المقبولة.

استجوب استطلاع الجارديان 1313 شخصًا في 21 سبتمبر وتم تقييمه على أساس سكان يمثلون المستوى الوطنى.

وهذا الأسبوع، وفي واحدة من أكبر التغييرات في سياسته منذ توليه منصبه، أكد سوناك أن المملكة المتحدة ستؤجل الموعد النهائي لبيع سيارات جديدة تعمل بالبنزين والديزل والتخلص التدريجي من غلايات الغاز، مما أثار إدانة شديدة من صناعتي السيارات والطاقة، وكذلك من بعض المحافظين بما في ذلك سلفه بوريس جونسون ووزير البيئة السابق زاك جولدسميث.

على الرغم من أن سوناك يدعي أن تغييراته ستوفر أموال المستهلكين، فقد اعترض العديد من الخبراء على هذا الأمر. على سبيل المثال، سيدفع المستأجرون من القطاع الخاص مبلغًا إضافيًا قدره مليار جنيه إسترليني سنويًا في فواتير الطاقة بسبب إلغاء المقترحات الرامية إلى جعل الملاك يقومون بترقية العزل في عقاراتهم، وفقًا لمؤسسة السوق الاجتماعية.

وقال مركز الأبحاث إن تأجيل الموعد النهائي للتخلص التدريجي من مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل سيكلف المستهلكين أموالاً، حيث توفر السيارات الكهربائية للسائقين ما بين 5000 جنيه إسترليني إلى 8000 جنيه إسترليني من تكاليف الوقود على مدار حياتهم.

أشار استطلاع للرأي أجرته منظمة السلام الأخضر إلى أن المحافظين يخاطرون بخسارة مقاعد في "الجدار الأزرق" للدوائر الانتخابية الثرية المؤيدة للبقاء في حزب المحافظين في جنوب إنجلترا بسبب القرارات التي تم اتخاذها هذا الأسبوع. وأظهر الاستطلاع الذي شمل 20 ألف شخص أن المخاوف بشأن المناخ والطبيعة أعلى من المتوسط الوطني في الجدار الأزرق وعشرات المقاعد الهامشية.